Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 48: Übelst abgefahren
45 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Ein Teenager verschwindet auf dem Weg zu einer Party. Eigentlich wollte sie mit einer Freundin und zwei Jungs auf ein Konzert ... - Eine Anzeige wegen Kinderarbeit führt die Beamten zu einer Familie mit einem jungen Kunststar. Doch was sie aufdecken, sorgt für noch größere Aufregung. - Eine junge Mutter hört Schreie aus dem Nachbarshaus. Die Nachbarin öffnet verängstigt mit frischen Kratzspuren. Welches Geheimnis verbergen sie und ihr Mann?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick