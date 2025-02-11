Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1 Staffel 1 Folge 48 vom 11.02.2025
45 Min. Folge vom 11.02.2025 Ab 12

Ein Teenager verschwindet auf dem Weg zu einer Party. Eigentlich wollte sie mit einer Freundin und zwei Jungs auf ein Konzert ... - Eine Anzeige wegen Kinderarbeit führt die Beamten zu einer Familie mit einem jungen Kunststar. Doch was sie aufdecken, sorgt für noch größere Aufregung. - Eine junge Mutter hört Schreie aus dem Nachbarshaus. Die Nachbarin öffnet verängstigt mit frischen Kratzspuren. Welches Geheimnis verbergen sie und ihr Mann?

SAT.1
