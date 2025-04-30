Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wo ist Chrissi?

SAT.1 Staffel 1 Folge 61 vom 30.04.2025
Folge 61: Wo ist Chrissi?

45 Min. Folge vom 30.04.2025 Ab 12

Ein Junge kehrt nicht vom Spielplatz heim. Ein im Wohnviertel berüchtigter Mann wurde gesehen, wie er den Jungen am Arm griff. Ist er Täter oder weiß er etwas? - Eine True-Crime Podcasterin fürchtet um ihr Leben und flüchtet sich auf die Polizeiwache. Ist ein berüchtigter Frauenmörder hinter ihr her? - Eine junge Mutter wird aus einem Café geworfen, weil sie ihr Baby gestillt hat. Doch plötzlich schlagen noch andere Gäste Alarm.

SAT.1
