Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Im Schatten der Wahrheit

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 28.04.2025
Im Schatten der Wahrheit

Im Schatten der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 66: Im Schatten der Wahrheit

44 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Ein Au Pair wird von ihrem 14-jährigen Schützling angeschossen. Den Beamten fällt es trotzdem schwer, ihn als Täter zu sehen. - Im Müll einer bekannten Künstlerin wurden wertvolle Skizzen im Wert von 18.000 Euro entwendet. Gehören sie nun dem Dieb oder muss er sie zurückgeben? - Eine Pflegemutter meldet besorgt ihr Pflegekind als vermisst, was ausgerissen ist. Mit Hilfe der Polizei wird ein lang behütetes Geheimnis gelüftet

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen