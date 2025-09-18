Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 96: Der höfliche Räuber
45 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Ein ungewöhnlich höflicher Räuber, der es auf die Kasse einer edlen Herrenboutique abgesehen hat, stellt die Beamten vor ein Rätsel. Was ist sein Motiv? - Ein 14-Jähriger schießt mit einer Schleuder auf eine Radfahrerin, über sein Motiv und seine Identität schweigt er sich jedoch aus. - Ein Vater steht vor der Wohnung seiner Tochter, wo sie sich verabredet hatten. Doch es fehlt nicht nur die Tochter, sondern auch die Wohnungstür.
