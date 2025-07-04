Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 38: Menschlicher Abfall
44 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Die Suche nach einem verschwundenen Mädchen führt die Spezialisten auf einen Entsorgungshof. Schnell wird klar, dass sie in einer ernsten Notlage steckt. Ihr Freund wird bewusstlos aufgefunden und plötzlich fallen Schüsse. Außerdem: Eine junge Frau verletzt sich beim Tanzen. Was zunächst nach einem gewöhnlichen Beckenbruch aussieht, entwickelt sich für die Spezialisten zu einem Wettlauf gegen die Zeit.
