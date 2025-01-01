Junggesellinenabschied mit KnalleffektJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 40: Junggesellinenabschied mit Knalleffekt
44 Min.Ab 12
Großeinsatz auf dem Land. Sanitäter, Notarzt, Polizei und Feuerwehr werden zu einem verunfallten Planwagen eines Junggesellinnenabschiedes gerufen. Die Braut in spe ist eingeklemmt und zwei ihrer Freundinnen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Spezialisten erfahren den Grund für den Unfall: Schüsse! Ein Mann wird mit Verdacht auf Leistenbruch in die Notaufnahme eingeliefert. Er war mit seinen Kindern und einer Nachbarin auf dem Spielplatz und hat sich dort verhoben.
