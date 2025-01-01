Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Autobahn und Drogenwahn

SAT.1Staffel 3Folge 42
Autobahn und Drogenwahn

Autobahn und DrogenwahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 42: Autobahn und Drogenwahn

44 Min.Ab 12

Ein Auto gerät ins Schleudern und verursacht dabei einen Unfall mit mehreren Beteiligten. Als die Rettungskräfte am Unfallort ankommen, ist eine Fahrerin schwerverletzt in ihrem Wagen eingeklemmt und muss schnellstmöglich befreit werden. Aber unter den anderen Unfallopfern ist auch eine Schwangere. Noch am Unfallort setzen die Wehen ein. - Eine Frau hat im Solarium einen Herzstillstand. Außerdem hat sie schwerste Verätzungen im Gesicht und Verbrennungen am ganzen Körper.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

