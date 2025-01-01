Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Pumping Iron

SAT.1Staffel 3Folge 49
Pumping Iron

Pumping IronJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 49: Pumping Iron

44 Min.Ab 12

Eine Trainerin meldet einen Unfall im Fitnessstudio. Dort ist offensichtlich einer jungen Frau eine mit schweren Gewichten beladene Langhantel auf die Brust gefallen. Während sich ihr Bruder Vorwürfe macht, nicht richtig aufgepasst zu haben, bemerken die Spezialisten seine Kurzatmigkeit und Blässe. Ist womöglich er der wahre Notfall? - Die Einsatzkräfte werden zu einem Jugendzentrum gerufen. Dort ist ein Mädchen ohnmächtig zusammengebrochen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen