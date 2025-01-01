Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: Pumping Iron
44 Min.Ab 12
Eine Trainerin meldet einen Unfall im Fitnessstudio. Dort ist offensichtlich einer jungen Frau eine mit schweren Gewichten beladene Langhantel auf die Brust gefallen. Während sich ihr Bruder Vorwürfe macht, nicht richtig aufgepasst zu haben, bemerken die Spezialisten seine Kurzatmigkeit und Blässe. Ist womöglich er der wahre Notfall? - Die Einsatzkräfte werden zu einem Jugendzentrum gerufen. Dort ist ein Mädchen ohnmächtig zusammengebrochen.
