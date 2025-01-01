Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Platz da, hier komm ich
44 Min.Ab 12
Ein kleines Kind wird bei einem Autounfall verletzt, doch der Verursacher entfernt sich vom Tatort. Als er schließlich zurückkommt, eskaliert die Situation. - Nach einem Arbeitsunfall wird die Mitarbeiterin eines Fast-Food-Restaurants in die Klinik eingeliefert. Warum verhält sich die Verletzte so aggressiv? - Und: Dramatische Rettungsaktion auf einer Bowlingbahn: bei einer Geburtstagsfeier verletzen sich mehrere Gäste, dann verschwindet ein kleines Kind ...
