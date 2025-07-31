Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 155: Eckstein Eckstein
44 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Ein Junge wird auf einem Rastplatz angefahren und verletzt. Die Sorge ist groß, doch dann erwartet die Spezialisten ein weiteres Problem: Die Cousine des Jungen ist nach einem Versteckspiel spurlos verschwunden. - Ein Mann bricht ohne ersichtlichen Grund zusammen - die Ursachenforschung läuft zunächst ins Leere. Der Arzt steht vor einem Rätsel. Zu allem Übel muss der Mediziner sich auch noch um einen Patienten kümmern, der blutverschmiert in der Notaufnahme auftaucht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick