Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Kickstart
44 Min.Ab 12
Eine Frau liegt bewusstlos in ihrer Einfahrt. Die Verletzungen lassen auf ein Gewaltverbrechen schließen. Doch dann entdecken die Spezis ihren Freund, der überfahren unter seinem eigenen Auto liegt. - Ein Mädchen spuckt Blut, nachdem es im Turnunterricht gestürzt ist. Eine innere Verletzung wird vermutet, eine lebensbedrohliche Situation. Doch dann stoßen die Spezis auf eine ganz andere Ursache.
