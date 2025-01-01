Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Turbo Tourist
44 Min.Ab 12
Schwerer Unfall auf der Autobahn: Ein Tourist ist offensichtlich zu schnell gefahren. Doch was war der Grund für seine Raserei? - Ein Mann kommt mit heftigen Symptomen in die Notaufnahme. Die Spezialisten vermuten eine Lebensmittelvergiftung. Doch dann stoßen sie auf eine andere Ursache. - Die Zollbeamten kontrollieren eine Blumenhandlung, deren Inhaber plötzlich kollabiert. Warum leidet der Mann an einer Dauererektion?
