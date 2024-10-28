Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Eingedrungen
44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Eine Frau überrascht zu Hause einen Einbrecher und schlägt ihn kurzerhand mit einer Flasche nieder. Während unsere Spezis den fremden Mann versorgen, kommen Zweifel auf, ob es sich tatsächlich um einen Einbrecher handelt. Und was hat die nackte Frau zu bedeuten, die plötzlich bewusstlos aus dem Kleiderschrank kippt? - Ein junger Mann kommt schwer lädiert in die Notaufnahme, nachdem ihm sein Kumpel aus Spaß Spülmaschinensalz ins Essen gemischt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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