Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Vor Spannung explodiert
44 Min.Ab 12
Dramatischer Feuerwehreinsatz: Die Rettungskräfte setzen alles daran, den Brandherd zu löschen, doch dann erfahren sie, dass die Bewohner sich noch im Haus aufhalten. - Alarm in der Klinik am Südring! Eine Asthma-Patientin wird mit Atembeschwerden eingeliefert. Rätselhafterweise schlägt das Asthma-Spray nicht an! Die Lage spitzt sich zu, als die Patientin zu ersticken droht. - Und: Medikamenten-Diebstahl auf der Autobahn!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick