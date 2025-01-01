Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 2
44 Min.Ab 12

Zwei Brüder sind auf einem ehemaligen Fabrikgelände verschwunden, einer von ihnen ist schwer verletzt. Werden es die Spezialisten schaffen, die beiden rechtezeitig zu finden? - Ein kleines Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist sehr schlecht, doch die Ursache ist unklar. Plötzlich bricht auch noch ihr Vater zusammen, der sie begleitet. Was ist mit den beiden los?

