Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Leg nicht auf
44 Min.Ab 12
Zwei Brüder sind auf einem ehemaligen Fabrikgelände verschwunden, einer von ihnen ist schwer verletzt. Werden es die Spezialisten schaffen, die beiden rechtezeitig zu finden? - Ein kleines Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist sehr schlecht, doch die Ursache ist unklar. Plötzlich bricht auch noch ihr Vater zusammen, der sie begleitet. Was ist mit den beiden los?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick