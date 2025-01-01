Wo bin ich und was mache ich eigentlich hier?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Wo bin ich und was mache ich eigentlich hier?
43 Min.Ab 12
Die Spezialisten kümmern sich um eine verwirrte, orientierungslos umherirrende Frau. Sie hat Blut an beiden Händen, aber keine offenen Wunden am eigenen Körper. Von wem stammt das Blut? - In der Klinik am Südring herrscht Hochbetrieb, weil in einer Disco eine Massenpanik ausgebrochen ist ...
