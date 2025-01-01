Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wo bin ich und was mache ich eigentlich hier?

SAT.1Staffel 4Folge 9
Wo bin ich und was mache ich eigentlich hier?

Wo bin ich und was mache ich eigentlich hier?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 9: Wo bin ich und was mache ich eigentlich hier?

43 Min.Ab 12

Die Spezialisten kümmern sich um eine verwirrte, orientierungslos umherirrende Frau. Sie hat Blut an beiden Händen, aber keine offenen Wunden am eigenen Körper. Von wem stammt das Blut? - In der Klinik am Südring herrscht Hochbetrieb, weil in einer Disco eine Massenpanik ausgebrochen ist ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen