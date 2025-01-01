Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Quetschgefahr
44 Min.Ab 12
Ein stark übergewichtiger Mann steckt nach einem Unfall in seinem Auto fest. Während der aufwendigen Rettungsaktion verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. - Ein Brautpaar in der Notaufnahme scheint nach einem Autounfall zunächst äußerlich unversehrt - doch tatsächlich hat die Braut durch den Aufprall eine innere Enthauptung erlitten. Jede falsche Bewegung kann zum sofortigen Tod führen! - Und: Zwei Zollbeamte sind einem Steuersünder auf der Spur.
