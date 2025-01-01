Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Nachricht aus der Unterwelt

SAT.1Staffel 5Folge 106
Nachricht aus der Unterwelt

Nachricht aus der UnterweltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 106: Nachricht aus der Unterwelt

44 Min.Ab 12

Schauriger Einsatz für Team Delta: Eine Teilnehmerin einer Geisterbeschwörung ist wegen übernatürlicher Vorkommnisse vor Schock gestürzt und befindet sich nun in einem besorgniserregenden Zustand. Man vermutet zunächst eine Hirnverletzung und auch halluzinogene Drogen könnten eine Rolle spielen. Oder hat die Patientin wirklich Geister gesehen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen