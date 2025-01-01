Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 106: Nachricht aus der Unterwelt
44 Min.Ab 12
Schauriger Einsatz für Team Delta: Eine Teilnehmerin einer Geisterbeschwörung ist wegen übernatürlicher Vorkommnisse vor Schock gestürzt und befindet sich nun in einem besorgniserregenden Zustand. Man vermutet zunächst eine Hirnverletzung und auch halluzinogene Drogen könnten eine Rolle spielen. Oder hat die Patientin wirklich Geister gesehen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick