Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 112: Wespenalarm
44 Min.Ab 12
Ein Ausflug zum Spielplatz! Doch was so herrlich anfängt, endet in einem Desaster. Ein Mädchen bleibt mit dem Zeigefinger im Gitter eines Papierkorbs stecken und muss freigeschnitten werden - Eine Familie landet nach einem katastrophalen Umzugstag in der Notaufnahme. Der kleine Sohn hat heftige Bauchkrämpfe und auch seine Mutter bricht plötzlich zusammen - Ein Mopedfahrer hat eine junge Frau angefahren. Laut der Schwester der Frau, handelt es sich um ein Liebespaar.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick