Auf Streife - Die Spezialisten

Umweg über Balkonien

SAT.1Staffel 5Folge 113vom 04.12.2024
Folge 113: Umweg über Balkonien

44 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Entschlossen seilt sich ein Mann vom Balkon zur Nachbarwohnung ab, weil unten seit Stunden ein Baby schreit und niemand aufmacht. Was so einfach aussieht, entpuppt sich als lebensgefährliche Kletterpartie. - Nach einem scheinbar harmlosen Verkehrsunfall wird eine junge Frau in die Notaufnahme gebracht. Als sie plötzlich unter heftigen Symptomen leidet, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel.

