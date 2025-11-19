Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 128: Verflext und zugenäht
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Statt eine Überraschungsparty zu feiern, entdeckt Geburtstagskind Alina eine bewusstlose Taxifahrerin. Blutspuren zeugen davon, dass ihr letzter Fahrgast verletzt gewesen sein muss, doch wo steckt er? Derweil taucht der verschwundene Fahrgast in der Notaufnahme auf. Als Alina einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommt, wird klar, dass sie das Opfer nur allzu gut kennt: Es ist ihr Vater - und er hat sich die Hand abgetrennt!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick