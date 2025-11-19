Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verflext und zugenäht

SAT.1Staffel 5Folge 128vom 19.11.2025
Verflext und zugenäht

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 128: Verflext und zugenäht

44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Statt eine Überraschungsparty zu feiern, entdeckt Geburtstagskind Alina eine bewusstlose Taxifahrerin. Blutspuren zeugen davon, dass ihr letzter Fahrgast verletzt gewesen sein muss, doch wo steckt er? Derweil taucht der verschwundene Fahrgast in der Notaufnahme auf. Als Alina einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommt, wird klar, dass sie das Opfer nur allzu gut kennt: Es ist ihr Vater - und er hat sich die Hand abgetrennt!

