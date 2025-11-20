Kein Unfall - mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 134: Kein Unfall - mit Folgen
44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Auf der Landstraße kommt es um Haaresbreite zu einem Frontalzusammenstoß. Alles scheint glimpflich verlaufen zu sein, doch dann treten bei einer Hochschwangeren lebensbedrohliche Komplikationen auf. - Komplizierter Fall in der Notaufnahme: Eine Frau hat sich bei einem Sturz an Auge und Handgelenk verletzt. - An einer Raststätte behauptet ein junges Paar, einen leeren Tank und kein Geld für Benzin zu haben. Sie versuchen sich von anderen Reisenden Spritgeld zu leihen ...
