Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 152: Men at Worke
44 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Als zwei Jungen bewusstlos auf einer Hausbaustelle aufgefunden werden, spricht vieles für einen gefährlichen Unfall. Doch was ist wirklich passiert? - Eine Schülerin ist mit ihren Inlineskates vor der Schule gestürzt. Als sie einen Kreislaufkollaps erleidet und im Schritt blutet, arbeiten die Ärzte unter Hochdruck! - In einem Park spielen Jungs Bubble-Fußball. Als dabei mehrere Spieler zusammenbrechen, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel.
