Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Arbeitsamt has fallen
44 Min.Ab 12
Ein scheinbarer Routineeinsatz bei einer Büroangestellten mit Kreislaufzusammenbruch entpuppt sich als brisante Notfallsituation. Die Frau ist nicht gestürzt, sondern wurde lebensgefährlich verletzt - und ihr Angreifer ist noch im Gebäude! - Ein Mädchen wird von seinem besten Freund mit heftigem Bauchschmerz in die Klinik gebracht. Die Ärzte müssen auch eine Schwangerschaft als mögliche Ursache ausschließen. Was verbergen die beiden Teenager?
