Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Shake, Shake, Shake
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau bringt ihre verletzte Freundin in die Notaufnahme. Die Sportlerin war nach dem Training zusammengebrochen und vom Motorroller gefallen. Doch nicht nur ihre Verletzungen machen dem Arzt Sorgen, auch die plötzliche Aggressivität der sonst so ruhigen Frau gibt Rätsel auf. Was steckt hinter ihrer plötzlichen Wesensveränderung? Ein Autofahrer verliert auf Blitzeis die Gewalt über seinen Wagen und fährt in einem Vorgarten eine Schaukel mit einem spielenden Kind um.
