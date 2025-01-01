Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 38: Feurige Fotos
44 Min.Ab 12
Ein Hausbrand entwickelt sich zum Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst: Ein Mann muss sich noch darin befinden. Zudem ist ein Nachbar beim Versuch, die Flammen zu löschen, schwer verletzt worden. Während die Spezialisten um sein Leben kämpfen, stößt der Angriffstrupp auf gefährlichen Ammoniakgeruch. Ein harmloses Hobby hat sich zur tödlichen Gefahr entwickelt ...
