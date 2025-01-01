Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Tanktrottel

SAT.1Staffel 5Folge 58
Die Tanktrottel

Die TanktrottelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 58: Die Tanktrottel

44 Min.Ab 12

Auf einem Metallverwertungsgelände ist es zu einer Explosion gekommen. Ein PKW steht in Flammen. Während die Feuerwehr den Brand bekämpft, kümmern sich die Rettungskräfte um den verletzten Marvin. Doch dessen Kollege Theo ist spurlos verschwunden. Wurde er bei der rätselhaften Detonation ebenfalls verletzt und schwebt womöglich in Lebensgefahr?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen