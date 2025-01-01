Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Die Tanktrottel
44 Min.Ab 12
Auf einem Metallverwertungsgelände ist es zu einer Explosion gekommen. Ein PKW steht in Flammen. Während die Feuerwehr den Brand bekämpft, kümmern sich die Rettungskräfte um den verletzten Marvin. Doch dessen Kollege Theo ist spurlos verschwunden. Wurde er bei der rätselhaften Detonation ebenfalls verletzt und schwebt womöglich in Lebensgefahr?
