Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: So ruht der Hase
44 Min.Ab 12
Dramatischer Zwischenfall auf dem Schrottplatz: Ein Kranführer ist am Steuer zusammengebrochen. - Ein Forstwirt kommt mit einer Schussverletzung in die Notaufnahme. Offensichtlich hatte sich eine Kugel gelöst, als er vom Hochstand fiel. Als der Förster angibt, dass er kurzfristig nichts mehr sehen konnte, steht der Arzt vor einem Rätsel. - Zollrazzia in einer Shisha-Bar. Schnell stellen die Beamten schwere Verstöße gegen den Feuerschutz fest.
