Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Akku leer
44 Min.Ab 12
Der Wohnwagen einer Familie hat Feuer gefangen. Geschockt muss die Mutter mit ansehen, wie ihr Sohn mit einer schweren Rauchvergiftung aus dem brennenden Objekt gezogen wird und ums Überleben kämpft. - Eine junge Frau hat seit drei Wochen Panikattacken und Atemnot. Hängen sie mit dem Raubüberfall zusammen, bei dem sich die Betroffene ihren Fußknöchel gebrochen hatte? - Ein außergewöhnliches Fotoshooting auf einem verlassenen Schulgelände endet in einem Alptraum.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick