Auf Streife - Die Spezialisten

Lektion gelernt

SAT.1Staffel 5Folge 75
Folge 75: Lektion gelernt

44 Min.Ab 12

Eine Mutter ist verzweifelt. Ihr Sohn und ihr Vater sind im Wald verschwunden und sie hat Schüsse gehört. In diesem Gebiet ist es schon häufiger zu Wildschweinangriffen gekommen. Was ist dem Jungen und seinem Opa zugestoßen, wo sind sie? Wurden sie angeschossen oder von Wildschweinen attackiert? Die Rettungskräfte durchsuchen den Wald und geraten selbst ins Kreuzfeuer.

SAT.1
