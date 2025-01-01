Zum Inhalt springenBarrierefrei
Codein für alle

SAT.1Staffel 5Folge 84
Folge 84: Codein für alle

43 Min.Ab 12

Ein Spielenachmittag unter Kindern eskaliert, als die Spezialisten einem Jungen zu Hilfe kommen müssen, der sich im Bad eingesperrt hat. Dort ringt der Junge um Luft und droht zu ersticken. Wenig später wird ein zweites Kind mit Atemproblemen aufgefunden. Jetzt ist klar, die Kinder haben ein Geheimnis! Außerdem: Ein Teenie stürzt völlig überraschend aus seinem Zimmerfenster eines Mehrfamilienhauses und schwebt in Lebensgefahr.

SAT.1
