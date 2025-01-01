Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Vergessen
44 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz entdecken die Beamten der Autobahnpolizei ein Kind, das von seinem Vater offenbar hier vergessen wurde. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. - Außerdem: Ihre leidenschaftliche Begeisterung für eine Boy-Band bringt einen weiblichen Fan in Lebensgefahr. - Und: Doppelt hält nicht immer besser: Die Landung eines Tandem-Fallschirmsprungs geht mächtig schief und das Leben der Sportler hängt am seidenen Faden ...
