Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Geheimer Eingriff
44 Min.Ab 12
Eine dreifache Mutter verunglückt beim Heimwerken. Wieso sie plötzlich zusammenbrach, ist zunächst völlig unklar. Ihre Teenager-Tochter vermutet, dass der Schwächeanfall ihrer Mutter etwas mit deren neuem Freund zu tun hat, den sie im Internet kennengelernt hat ... Außerdem: Team Delta wird zu einer Quad-Rennbahn gerufen. Ein Junge ist mit dem Fahrzeug verunglückt und hat sich selbst und seine Tante schwer verletzt.
