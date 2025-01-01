Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Geheimer Eingriff

SAT.1Staffel 5Folge 90
Folge 90: Geheimer Eingriff

44 Min.Ab 12

Eine dreifache Mutter verunglückt beim Heimwerken. Wieso sie plötzlich zusammenbrach, ist zunächst völlig unklar. Ihre Teenager-Tochter vermutet, dass der Schwächeanfall ihrer Mutter etwas mit deren neuem Freund zu tun hat, den sie im Internet kennengelernt hat ... Außerdem: Team Delta wird zu einer Quad-Rennbahn gerufen. Ein Junge ist mit dem Fahrzeug verunglückt und hat sich selbst und seine Tante schwer verletzt.

SAT.1
