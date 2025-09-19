Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Hüttenzauber
44 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Eine Jugendliche möchte mit ihren Freundinnen in einer Schrebergartenhütte ihren 15. Geburtstag feiern, doch als die Mutter am nächsten Morgen nach den Teenies sehen will, sind alle bewusstlos, ein Mädchen ist weg und ein unbekannter Junge liegt mit in der Hütte. - Auf einem Autobahnrastplatz kommt es zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. - Ein Zehnjähriger kommt mit Brechdurchfall und Schwindel ins Krankenhaus. Und auch seine Schwester zeigt dieselben Symptome ...
