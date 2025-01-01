Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Dreiste Diebe
44 Min.Ab 12
Wilder Westen auf der Landstraße: Ein Überfall auf ihren fahrenden Reisebus verdirbt einer Jugendgruppe beinahe den Tauchurlaub - und hat ein explosives Ende ... - Dieser Fall macht sprachlos: Nach einem Hubschrauberunfall bekommt der Vater eines kleinen Jungen die Zähne nicht mehr auseinander und droht zu ersticken ... - Ein unerklärlicher Radunfall führt zum jähen Ende eines Ausflugs dreier Freunde und fördert ein pikantes Geheimnis zu Tage ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick