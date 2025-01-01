Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Umsonst gewonnen
44 Min.Ab 12
Als eine alleinerziehende Mutter Besuch von ihrer Schwester bekommt, überschlagen sich die Ereignisse. Nicht nur die Schwester verletzt sich schwer, sondern der jugendliche Sohn bekommt zudem hohes Fieber. - Eine schwangere Frau bringt ihren Mann mit einer Handverletzung in die Notaufnahme. Doch dies ist nicht das einzige Problem des Handwerkers. - Ein zehnjähriger Junge möchte seiner Mutter einen Gefallen tun und bringt sich dadurch in eine gefährliche Situation ...
