Auf Streife - Die Spezialisten

Alte Liebe, neu entflammt

SAT.1Staffel 6Folge 13
Alte Liebe, neu entflammt

Alte Liebe, neu entflammtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 13: Alte Liebe, neu entflammt

44 Min.Ab 12

Die Rettungskräfte werden zu einem Hausbrand gerufen. Die Zeit drängt, denn zwei Jungen sind vermutlich in dem bereits stark verrauchten Gebäude. - Eigentlich wollten Nora und Sascha ihr friedliches Familienleben genießen, doch leider lässt ihr zänkischer Nachbar Matthias sie nicht in Ruhe. - Nach einem Sturz aus der ersten Etage wird eine junge Frau schwer verletzt in die Klinik eingeliefert. Doch manche Beschwerden passen nicht zu ihrem Unfall.

