Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Deine Frau geht fremd
43 Min.Ab 12
Eine Frau spioniert ihrer vermeintlich untreuen Schwiegertochter nach - und findet sie durchaus leichtbekleidet vor. Die Spezialisten müssen die Frau retten und ermitteln, was ihr zugestoßen ist. Und: Eine junge Frau wird in kritischem Zustand in die Klinik gebracht, kurz bevor sie in den Partyurlaub wollte. Als OP-artige Verletzungen gefunden werden, obwohl bei der Patientin keine Operation anstand, steht der Arzt vor einem Rätsel.
