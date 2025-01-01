Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wo die Liebe hinfährt

SAT.1Staffel 6Folge 1
Wo die Liebe hinfährt

Wo die Liebe hinfährtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 1: Wo die Liebe hinfährt

44 Min.Ab 12

Der Arbeitstag von Notärztin Dr. Birgit Maas beginnt mit einem besonders dramatischen Einsatz: Eine junge Frau ist nach einem Autounfall schwer verletzt in ihrem Wagen eingeklemmt und droht, innerlich zu verbluten. - Eine junge Frau ist unglücklich aufgetreten und hat sich dabei verletzt. Eigentlich ein Routinefall für Dr. Birgit Maas. Doch dann erregt ein ungewöhnlicher Hilferuf die Aufmerksamkeit der Notärztin, und ganz plötzlich geht es um Leben und Tod ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen