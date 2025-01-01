Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Wo die Liebe hinfährt
44 Min.Ab 12
Der Arbeitstag von Notärztin Dr. Birgit Maas beginnt mit einem besonders dramatischen Einsatz: Eine junge Frau ist nach einem Autounfall schwer verletzt in ihrem Wagen eingeklemmt und droht, innerlich zu verbluten. - Eine junge Frau ist unglücklich aufgetreten und hat sich dabei verletzt. Eigentlich ein Routinefall für Dr. Birgit Maas. Doch dann erregt ein ungewöhnlicher Hilferuf die Aufmerksamkeit der Notärztin, und ganz plötzlich geht es um Leben und Tod ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick