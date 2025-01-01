Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Albtraumhochzeit

SAT.1Staffel 6Folge 5
Die Albtraumhochzeit

Die Albtraumhochzeit

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 5: Die Albtraumhochzeit

44 Min.Ab 12

Jule ist Trauzeugin auf der Hochzeit ihrer Schwester und freut sich auf den besonderen Tag. Doch aus der Traumhochzeit wird der reinste Albtraum - das Brautpaar ist verschwunden und schwebt in unerwarteter Gefahr. - Sofie bringt ihren Mann in die Klinik, nachdem der beim Kinderzimmer-Streichen von der Leiter gestürzt ist - gerade auf seine neulich schon einmal gebrochene und noch nicht verheilte Hand.

