Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schuldfrage

SAT.1Staffel 6Folge 53
Schuldfrage

SchuldfrageJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 53: Schuldfrage

44 Min.Ab 12

Der Chef einer Autowerkstatt liegt verschüttet unter einem umgekippten Gabelstapler. Hat die junge Azubine Schuld an dem Unglück ? - Ein Ehemann und Vater hat ein riesiges, schmerzendes Hämatom an der Schulter und behauptet, nicht zu wissen, woher. Was verheimlicht er seiner Familie? - Auf einem Rastplatz klaut ein Teenager ein E-Bike und rauscht damit Richtung Autobahn. Warum bringt er sich leichtsinnig in Lebensgefahr?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen