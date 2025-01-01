Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Das letzte Gassi

SAT.1Staffel 6Folge 58
44 Min.Ab 12

Eine 42-Jährige erfährt, dass unweit die 15-jährige Tochter der Nachbarin angefahren wurde - mit ihrem Auto. Wie kann das sein? - Ein Dreijähriger verliert büschelweise Haare. Im Krankenhaus kollabiert dann auch noch sein muskelbepackter Vater. Was steckt hinter den Beschwerden der beiden? - Ein kleines Mädchen kommt von einer Gassi-Runde mit einem Hund nicht zurück. Was ist bloß passiert?

SAT.1
