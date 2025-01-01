Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 71: Puppe an Bord
44 Min.Ab 12
Eine Frau muss auf der Autobahn mit ansehen, wie ihre Schwester in einem Pkw mit Wohnwagenanhänger verunfallt. Als im Kofferraum eine Babypuppe gefunden wird, kommt ein schlimmer Verdacht auf. - Zwei Hard-Rock-Fans haben aus Spaß einen Kumpel in eine Dixi-Toilette gesperrt - mit Folgen. - Außerdem: Razzia in einer Reinigungsfirma: Scheinbar ein Routinefall für den Zoll. Doch dann stürzt ein Fensterputzer plötzlich in die Tiefe ...
