Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 78: Verdammt und zugeklammert
44 Min.Ab 12
An einem Flughafen kommt es zu einer Explosion in einem Linienbus. Die Spezialisten müssen aufklären, was hier passiert ist. - Ein Wellnesstrip endet für einen Familienvater mit einer geschwollenen Lippe. Eine allergische Reaktion gegen die Schlammmaske? - Der Chauffeur einer Schlagersängerin baut auf der Autobahn einen Unfall. Das behauptet er zumindest im Verhör - doch die Spezis kommen bald einer ganz anderen Erklärung auf die Spur.
