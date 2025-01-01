Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Gefangen im Labyrinth

SAT.1Staffel 6Folge 93
44 Min.Ab 12

Ein Mädchen ist in einer verlassenen Anlage eingesperrt und erleidet einen gefährlichen Asthmaanfall. - Ein junges Mädchen klagt nach dem Urlaub über starke Grippesymptome. In der Notaufnahme kämpfen die Ärzte plötzlich um ihr Leben. Was ist dem Teenager zugestoßen? - Sanitäterin Marion Fröhlich macht beim Geocaching mit ihrem Neffen einen brisanten Fund und gerät in Gefahr, aus der die Spezialisten sie befreien müssen ...

SAT.1
