SAT.1Staffel 12Folge 17vom 29.11.2024
Folge 17: Die Leiden eines Mannes

44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Ehemann vermisst: Weil eine Ehefrau Ehebetrug wittert, fährt sie zur Arbeitskollegin des Mannes und rastet aus! Ein Mann raubt einer Arzthelferin den Einkaufswagen mitsamt Handtasche. Das Opfer kennt den Dieb nicht - oder vielleicht doch? Eine Redaktionsleiterin wird attackiert und das Büro verwüstet. Dabei wurde Layout und Inhalt zum neuen Magazin komplett gelöscht.

