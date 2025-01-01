Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Blitzerbrand

SAT.1Staffel 12Folge 6
Blitzerbrand

BlitzerbrandJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 6: Blitzerbrand

45 Min.Ab 12

Die Polizisten entdecken einen qualmenden Blitzer. Sanitäter sind vor Ort und verarzten eine Bewusstlose. Wurde sie überfahren? - Ein Jäger wird brutal niedergeschlagen und sein Gewehr gestohlen. Jetzt streift ein schwerbewaffneter Täter durch den Wald. - Eine Frau ist in Begleitung des Mitbewohners auf der Wache: Jemand im Fledermauskostüm hat sie sexuell belästigt! - Bei den Vorbereitungen für eine Feier wird der Alkohol gepanscht und das Geldgeschenk gestohlen!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen