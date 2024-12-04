Die verschwundene MutterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 13: Die verschwundene Mutter
45 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Eine Frau findet ein Baby vor ihrer Wohnungstür. Sie vermutet, dass es das Kind der Nachbarin ist. Doch niemand vermisst das Neugeborene. Beim Müllsammeln findet eine Frau Geldbüchsen. Derweil zeigt ein Mann einen Geld-Diebstahl an. Eine Frau bittet die Stiefschwester um Hilfe, sie aus ihrer Ehehölle zu retten. Vor der Polizei verneint sie dies plötzlich. Eine Berlinerin stattet der Kölner Tante einen Überraschungsbesuch ab. Statt der Tante trifft sie auf einen Säufer.
