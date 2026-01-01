Auf Streife
Folge 10: Nach Plan
44 Min.Ab 12
Ein Architekt wird vor der Wache brutal niedergeschlagen. Daraufhin werden auf einem Fabrikgelände geheime Baupläne mit seinem Namen gefunden. - Ein Mann wird Zeuge, wie seine Frau fast vergewaltigt wird und greift zur Waffe! - Drama auf einem Bio-Bauernhof: Bäuerin Elvira wurde mit dem Traktor attackiert und schwer verletzt zurückgelassen. Die Ermittlungen ergeben, sämtliches Gemüse ist vergiftet. Zudem ist die 12-jährige Enkelin spurlos verschwunden.
