SAT.1Staffel 12Folge 2vom 12.12.2024
44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Eine Frau wurde vor einem Jahr Opfer eines Serientäters und leidet seitdem unter Panikattacken. Nun kam es zu einem Unfall. - Eine Abschlussparty eskaliert und entwickelt sich für alle Beteiligten zum Zombie-Albtraum! - Ein Angler will eine Handtasche versenken. Von der Besitzerin, die den Diebstahl der Tasche meldete, fehlt nun jede Spur. - Bei einer Kellnerin wird eingebrochen und die Täter haben etwas dagelassen: Einen bewusstlosen Escort bei Kerzenschein!

